مدير أمن الغربية والضباط والأفراد يرددون قسم الشرطة

ردد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ومساعدوه ومأمورى المراكز والأقسام والضباط والأفراد والأمناء قسم الشرطة والذى يتلوه الضابط أو أمين الشرطة فور تخرجه أمام وزير الداخلية، وقبل بدء توليه مهام عمله.

وردد الجميع: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى سلامة الوطن وأؤدى واجبى بذمة وصدق.

وأضاف أقسمنا هذا القسم منذ تخرجنا من كلية الشرطة ورددناه الآن لأن ذلك يجب أن يكون دوركم لكى يشعر المواطن بأن الشرطة تغيرت وأن تكون له لحمايته وتأمينه ليس ضده.

وأضاف علينا أن نتعاهد أن يكون ذلك طريقنا وهدفنا وعدم السعى وراء أهداف شخصية قائلا: أنا خايف عليكم لأن المواطن المصرى الطيب عارف أن أنت سهران علشانه ولكن بعد حدوث تجاوزات فردية يحرض أهل الشر لكى تحدث تداعيات ومشاحنات بين المواطنين ورجال الشرطة مؤكدا أن أغلب التجمعات التى التداعيات التى تحدث يكون وراؤها عدد كبير من أهل الشر.

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