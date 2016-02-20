الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها على معظم الأنحاء والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 24/28 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 51 دقيقة قبل الظهر وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 48 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 29 17 85 20 .

> دبي 28 19 90 15 .

> الشارقة 29 16 90 20.

> عجمان 28 18 85 20.

> أم القيوين 28 16 85 20 .

> رأس الخيمة 29 14 90 20 .

> الفجيرة 27 17 75 30.

> العين 30 15 75 15 .

> ليوا 30 13 90 15 .

> الرويس 27 16 75 20 .

> السلع 27 16 75 20.

> دلما 26 17 80 25 .

> طنب الصغرى 26 18 85 30 .

> طنب الكبرى 26 18 85 30 .

> أبو موسى 27 18 85 25.