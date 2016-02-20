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ميدو عن الحضري لـ في الجول: قائد للمنتخب ونموذج للجميع

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ميدو عن الحضري لـ في الجول: قائد للمنتخب ونموذج للجميع ميدو عن الحضري لـ في الجول: قائد للمنتخب ونموذج للجميع

أبدى أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق سعادته بعودة عصام الحضري الحارس المخضرم لحراسة مرمى منتخب مصر.

وكان عصام الحضري قد عاد لمنتخب مرة أخرى بعد اختياره من قبل هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب في القائمة المستدعاة لمعسكر الإسكندرية الأسبوع المقبلة.

تعرف على القائمة كاملة

وقال ميدو في تصريحات لـ FilGoal.com: " الحضري معجزة كروية بالفعل فرغم كبر سنه إلى أنه جاهز بدنيا وفنيا بدرجة متميزة".

ميدو أتبع "الحضري بات نموذج يحتذى به لجميع اللاعبين بسبب مثابرته وإصراره على العودة دائما رغم كبر سنه".

وأضاف "الحضري يعد من قادة حتى في حالة عدم اشتراكه في المباريات، لأن وجوده دائما إضافة لأن مكان سواء داخل أو خارج الملعب".

الحضري أتم "أتمنى له التوفيق بالفترة المقبلة مع المنتخب سواء هو أو باقي الحراس".

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فيديو اليوم السابع

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