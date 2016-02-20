أميرة شرابي تنتظر «قسط مريح»

تبدأ الفنانة أميرة شرابي، خلال أسبوعين، تصوير فيلمها الجديد «قسط مريح» الذي يلعب بطولته الفنان هاني رمزي ويخرجه ويكتبه إيهاب لمعي.

الفيلم تنتجه شركة ستارز بيكتشر وبطولة هاني رمزي وأميرة شرابي ومنة عمارة.

وعلى صعيد آخر، أميرة اختارتها شركة “إيريال” لتصوير إعلان باللهجتين المصرية والجزائرية وتم تصويره في لبنان.

اميرة لعبت بطولة فيلم 9 ومسلسل العملية ميسي من قبل الذي يعرض حاليا على قناة Art سينما حاليا، وأعربت أميرة عن سعادتها بالعمل مع الفنان هاني رمزي والمخرج والمخرج إيهاب لمعي والمنتجين محمد مراد وخالد يكن.