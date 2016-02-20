أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أميرة شرابي تنتظر «قسط مريح»

Google+ Print
أميرة شرابي تنتظر «قسط مريح» أميرة شرابي تنتظر «قسط مريح»

أميرة شرابي (أرشيفية)

تبدأ الفنانة أميرة شرابي، خلال أسبوعين، تصوير فيلمها الجديد «قسط مريح» الذي يلعب بطولته الفنان هاني رمزي ويخرجه ويكتبه إيهاب لمعي.

الفيلم تنتجه شركة ستارز بيكتشر وبطولة هاني رمزي وأميرة شرابي ومنة عمارة.

وعلى صعيد آخر، أميرة اختارتها شركة “إيريال” لتصوير إعلان باللهجتين المصرية والجزائرية وتم تصويره في لبنان.

اميرة لعبت بطولة فيلم 9 ومسلسل العملية ميسي من قبل الذي يعرض حاليا على قناة Art سينما حاليا، وأعربت أميرة عن سعادتها بالعمل مع الفنان هاني رمزي والمخرج والمخرج إيهاب لمعي والمنتجين محمد مراد وخالد يكن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا