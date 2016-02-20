موسيفيني يفوز بولاية جديدة في أوغندا ليستمر في الحكم لأكثر من 30عاما

قالت اللجنة الانتخابية في أوغندا يوم السبت إن الرئيس يوويري موسيفيني فاز بالانتخابات الرئاسية معززا حكمه المستمر منذ 30 عاما في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا.

وبحسب رويترز، قال رئيس اللجنة بادرو كيجوندو “تعلن اللجنة انتخاب يوويري كاجوتا موسيفيني رئيسا لجمهورية أوغندا.

وفاز موسيفيني بنسبة 60.8 % من الأصوات بينما حصل منافسه الرئيسي كيزا بيسيجي على 35.4%.

وانتقد مراقبو الاتحاد الأوروبي والكومنولث عملية الاقتراع وشكك مؤيدو بيسيجي في النتائج الأولية.

واعتقل بيسيجي لفترة قصيرة يوم الجمعة عندما حاول أن يشكك في النتائج.

وقاد موسيفيني نموا اقتصاديا قويا لكنه يواجه اتهامات متزايدة من الداخل والخارج بقمع المعارضة والفشل في التصدي للفساد المستشري في البلد الذي يسكنه 37 مليون نسمة.

وساهم اعتقال بيسيجي للمرة الثالثة الأسبوع الماضي في الفوضى التي سادت بعض مناطق العاصمة كمبالا يوم الجمعة. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل صوت وغاز مسيل للدموع على أنصار بيسيجي الذين ردوا بإلقاء الحجارة ونصب حواجز في الشوارع. وساد الهدوء في الشوارع يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبر في اتصال هاتفي بموسيفيني يوم الجمعة عن قلقه بشأن اعتقال بيسيجي والمضايقات التي تعرض لها أعضاء الحزب المعارض.

وأضافت أن كيري دعا موسيفيني أيضا إلى كبح قوات الأمن ورفع الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

وقالت الخارجية “حث (كيري) الرئيس موسيفيني على كبح جماح الشرطة وقوات الأمن مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال تثير الشكوك في التزام أوغندا بإجراء انتخابات شفافة وتحظى بمصداقية ولا يشوبها التخويف.”