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بالصور.. شكاوى من نقص السلع التموينية بالقليوبية

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بالصور.. شكاوى من نقص السلع التموينية بالقليوبية بالصور.. شكاوى من نقص السلع التموينية بالقليوبية
اشتعلت أزمة نقص السلع التموينية مؤخرًا بمختلف قرى ومدن محافظة القليوبية وسط حالة من الاستياء سادت بين المواطنين بسبب اختفاء الزيت التموينى والأرز على مدار الفترة الماضية والوقوف بساعات طويلة أمام محلات وبقالى .

من جانبها كشفت مصادر بمديرية التموين بالمحافظة عن أن نسبة حصة الزيت التموينى التى تسلمتها المحافظة حتى الآن تبلغ 25% من حصة المحافظة وهى حصة ضئيلة جدًا بالنسبة لاحتياجات المواطنين بالمحافظة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتكى فيه تجار التموين أيضًا من عدم حصولهم على الحصص المقررة لهم من السلع التموينية حيث إنهم كانوا يحصلون على تلك السلع عن طريق الشركات المختلفة ويتحصلون بعدها على المبالغ المالية من التموين إنما الآن تولت وزارة التموين توريد السلع لهم وهو ما أدى إلى حدوث أزمة حقيقية.

من جانبها قالت دعاء محمد من أهالى مدينة طوخ: إننا نعانى أشد المعاناة بسبب نقص المواد التموينية على مستوى المدينة خاصة فى الزيت التموينى الذى اختفى تمامًا قائلة: "أسرتى مكونة من 4 أشخاص ورغم أننى أقوم بصرف زجاجتين إلا أن هذه المرة لم أحصل على قطرة زيت نهائيًا بسبب عدم وجوده فى الصرف.

وتابعت الأهالى أصبحوا يلفون كعب داير على جميع محلات صرف السلع والبقالين التمونيين لصرف مستحقاتهم ولكن فوجئوا بعدم وجود أى سلع بالمرة مؤكدة أن هذه المعاناة تأتى فى الوقت الذى تزاحم فيه المواطنون أيضًا لصرف فروق نقاط الخبز ولم يجدوا سلعًا لشرائها.

وأكد جبرى عباس أن أزمة نقص السلع التموينية تسببت الأزمة فى عودة ظاهرة الطوابير أمام محلات وبقالى التموين فى قرى ومدن المحافظة وسط مشادات ومشاجرات يومية بين المواطنين والبدالين التموينيين بسبب تأخر عمليات صرف حصصهم من الزيت التموينى.

وأشار عباس إلى أنه منذ بداية شهر فبراير الجارى وظهرت الأزمة ولا نجد سلعًا تموينية عند البقالين حتى وصل الأمر إلى وجود طوابير يومية للحصول على التموين ولكن دون فائدة فى ظل عدم توافر السلع المطلوب مثل الزيت والسكر والأرز.

وأشارت أخرى إلى أنه فى ظل اختفاء الزيت والأرز يجد المواطن نفسه مضطرًا إلى شراء سلع غير رئيسية حتى لا يضيع عليه التموين مشيرة إلى أن الأزمة امتدت أيضًا لفارق الخبز حيث قام البقالون بمنع الصرف الجبن والبيض مثلما كان يحدث من قبل وأصبح المواطن لا يجد أمامه إلا سلع مسحوق الغسيل وبريل للأطباق والمشروبات وهى أشياء غير ضرورية عند المواطنين البسطاء.

وأضافت نوال شهوان ربة منزل أنها لا تستطيع الحصول على السلع الأساسية من خلال بطاقة التموين الخاصة بها ونقاط الخبز بسبب خلو محل التاجر التموينى وليس أمامها إلا سلع مثل الشاى ومساحيق للغسيل والتنظيف مطالبة المسئولين بضرورة توافر السلع التموينية الأساسية التى تخص المواطنين

من جانبه أكد جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المحافظة تسلمت جزاء من حصتها تبلغ حاولى 25?‏ من الزيت التموينى وجارٍ العمل على توفير باقى الحصة وقدرها 1200 طن للبطاقات التموينية

وأوضح وكيل الوزارة أن المواطن يعرض عليه ما يقرب من 30 سلعة غذائية من بينها الزيت فمن حقه الاستعاضة عنه بسلعة أخرى فى حالة عدم وجوده ورغم ذلك فيجرى حاليًا اتخاذ جميع الاجرااءت الخاصة بمواجهة أى أزمات.

السلع التموينية بالقليوبية (1)

السلع التموينية بالقليوبية (2)

السلع التموينية بالقليوبية (3)
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مصر 365

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