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بالصور.. محافظ بنى سويف يتابع تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة

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بالصور.. محافظ بنى سويف يتابع تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة بالصور.. محافظ بنى سويف يتابع تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة
تابع المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، اليوم السبت، خطة جديدة لتطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بشوارع مدينة بنى سويف من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية وذلك فى إطار توجهات الدولة، لتطوير الطرق بالمحافظات والحد من عشوائية الطرق، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

شريف محمد حبيب ، بنى سويف ، محاور مرورية (1)

رافق المحافظ، العميد أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والمهندسة نهى خاطر مديرة التخطيط العمرانى، ومدير عام الطرق بالمحافظة، وتابعوا بدء تنفيذ الحلول المرورية الجارية فى شارع صلاح سالم، بعد أن تم رصف بعض القطاعات المتهالكة بنهر الطريق، والتى تعيق حركة السيارات، وتوسعة الطريق ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى تبليط الأرصفة للمارة وتجميل ودهان البلدورات.

شريف محمد حبيب ، بنى سويف ، محاور مرورية (2)

ويشمل التطويرعمل محاور مرورية لتخفيف حدة الزحام ورفع كفاءة الشارع لاستيعاب الحركة المرورية المتزايدة للسيارات، بالإضافة إلى تفقده الأعمال الجارية فى ميدان العبور لتجميل الميدان وتطويره والتى تشمل إعادة رصف وتجديد الأرصفة، والإنارة والتشجير والتخطيط ، ووضع العلامات الإرشادية مع تحديد أماكن بعدم الانتظار بها مما يساهم فى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

شريف محمد حبيب ، بنى سويف ، محاور مرورية (3)

كما تفقد المحافظ انتهاء أعمال الرصف فى شارعى الإدارة الهندسية المتفرع من عبدالسلام عارف، وعلى عبدالحميد، بالإضافة إلى منطقة أسفل الكوبرى العلوى على النيل لدراسة إمكانية تنفيذ مقترح بإقامة ممر للمشاة أسفل الكبرى للتغلب على مشكلة مرور المشاة، بما يساهم فى الحد من تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية.

شريف محمد حبيب ، بنى سويف ، محاور مرورية (4)
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