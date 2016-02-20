بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد البنك الدولى ومؤسسة "GIZ" الألمانية

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد البنك الدولى برئاسة أسعد عالم مدير الاتحاد الإقليمى بالبنك الدولى، و وفد " GIZ " الألمانية برئاسة " kirsten nyman " ؛ كرستين نيمان، وذلك لتطوير الرى الحقلى بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم التنفيذ بالفعل لخطة الرى الحقلى المطور بخمس مراكز، وهى "كفر الشيخ، الرياض، بيلا، سيدى سالم، قلين"، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 50%، ويتم الانتهاء من التنفيذ بهذه المراكز خلال عام .

>أضاف محافظ كفر الشيخ أن البداية بهذه المنظومة بخمس مراكز مرحلة أولى على مساحة 250 ألف فدان تقريبا، وسيتم تعميم تنفيذ الخطة على باقى مراكز المحافظة، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع من الرى الحقلى المطور يهدف إلى إحداث طفرة فى التنمية الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق وفرة فى مياه الرى، وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية.

وذكر أن وفد البنك الدولى و " GIZ " الألمانى للرى الحقلى، تهدف زيارتهم اليوم لمعاينة ما تم تنفيذه ميدانيا على الطبيعة، ويضم الوفد 11 خبيرا من جنسيات مختلفة " أمريكية ، فرنسية ، ايطالية ، وهولندية " ، ويرافق الوفد المهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة ، والمهندس السعيد هميسة وكيل وزارة الري بالمحافظة .



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