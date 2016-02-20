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جمال الشريف: النني استحق ركلة جزاء أمام هال سيتي

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جمال الشريف: النني استحق ركلة جزاء أمام هال سيتي جمال الشريف: النني استحق ركلة جزاء أمام هال سيتي

قال جمال الشريف المحلل التحكيمي عبر قنوات beIN Sports أن محمد النني لاعب وسط أرسنال استحق الحصول على ركلة جزاء في مواجهة هال سيتي بدور الـ16 لكأس إنجلترا.

وسدد النني كرة من داخل منطقة الجزاء وضع مدافع هال سيتي يده فيها وأبعدها خارج المرمى وأمر الحكم باستئناف اللعب.

وأضاف الشريف عقب المباراة: "النني استحق ركلة جزاء لأنه سدد الكرة من مسافة بعيدة عن المدافع الذي مال بجسده ومنع الكرة من الوصول للمرمى".

وتابع "المسافة لم تكن قصيرة بين المدافع والنني ولهذا كان لابد على الحكم أن يحتسبها ركلة جزاء لأرسنال".

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين سلبيا ليحتكما إلى مباراة الإعادة.

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فيديو اليوم السابع