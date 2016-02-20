اتحاد المحامين العرب يتضامن مع الأسير الفلسطيني محمد القيق

دعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب جميع المنظمات الحقوقية للتضامن والمشاركة فى تحمل المسئولية والتحرك العاجل لإنقاذ حياة المناضل الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 82 يوماً متتالية، وإدانة الإعتقال الإداري الذي لا يستند لقانون ويعتبر منافياً للمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد في بيان لها اليوم، تضامنها مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، فى ظل تجاهل دولة الإحتلال لقضية الأسير محمد القيق ورفض طلب محاموه نقله إلى مستشفى فى الضفة الغربية، وموقف الأمن الإسرائيلي الذي يدعي ويصر على أنه يشكل خطراً على أمن دولة إسرائيل.

وأكدت على عظمة الشعب الفلسطيني فى مواجهة العصابات الصهيونية، وزيف الإدعاءات الغربية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والخروج عن الصمت العربي فى مواجهة المعتقلات النازية لآلاف الأسرى الفلسطينيين بالضغط على الحكومات بالتحرك نحو الإفراج الفوري عنه وعن كافة الأسرى والمعتقلين فى المعتقلات الصهيونية.