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المعارضة السورية تقول إنها توافق على "إمكانية" هدنة مؤقتة

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المعارضة السورية تقول إنها توافق على "إمكانية" هدنة مؤقتة المعارضة السورية تقول إنها توافق على "إمكانية" هدنة مؤقتة
قالت المعارضة السورية اليوم السبت إنها توافق على "إمكانية" هدنة مؤقتة بشرط وجود ضمانات على أن حلفاء دمشق بمن فيهم روسيا سيوقفون إطلاق النار إضافة إلى رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى كل أنحاء البلاد.

وقال بيان عن الهيئة العليا للتفاوض إن عدة فصائل أبدت موافقتها على إمكانية التوصل لهدنة مؤقتة عبر وساطة دولية.

وتابع البيان أن على الأمم المتحدة أن تضمن إلزام روسيا وإيران وما وصفتها بالفصائل الطائفية بوقف القتال. وأضاف البيان أن على كل الأطراف وقف إطلاق النار بشكل متزامن وعلى إطلاق سراح السجناء.
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