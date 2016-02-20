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رئيس الأركان الأمريكى: نحفاظ على علاقاتنا مع مصر كشريك فى مكافحة الإرهاب

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رئيس الأركان الأمريكى: نحفاظ على علاقاتنا مع مصر كشريك فى مكافحة الإرهاب رئيس الأركان الأمريكى: نحفاظ على علاقاتنا مع مصر كشريك فى مكافحة الإرهاب
قال بيان صادر من السفارة الأمريكية بالقاهرة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، اللواء جوزيف إف دانفورد جونيور، التقى كبار القادة العسكريين المصريين فى القاهرة يوم السبت 20 فبراير.

وتأتى زيارة اللواء دانفورد لمصر لتعزيز الشراكة الأمنية بين والولايات المتحدة.

وفى اجتماعاته مع وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازى، أكد دانفورد عزمه الحفاظ على علاقات عسكرية قوية مع مصر كشريك فى المعركة المشتركة لمكافحة الإرهاب.

ويعد رئيس هيئة الأركان المشتركة هو المسئول العسكرى الأعلى رتبة فى الولايات المتحدة الأمريكية والمستشار العسكرى العام للرئيس أوباما، ولوزير الدفاع أشتون كارتر، ومجلس الأمن القومى.

ويضم تشكيل هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كل من رئيس الأركان ونائب الرئيس، ورئيس أركان الجيش ورئيس العمليات البحرية، ورئيس أركان القوات الجوية، وقائد سلاح مشاة البحرية ورئيس مكتب الحرس الوطنى.
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مصر 365

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