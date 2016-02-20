رئيس الوزراء يجتمع بوزير الداخلية الاثنين لبحث أزمة حادث الدرب الأحمر

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، اجتماعًا مع وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات في الأحداث الأخيرة والتي نجمت عن مقتل أحد المواطنين فى الدرب الأحمر على يد رقيب شرطة، وما تم بشأن معاقبة المخالفين.

كما يتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وخطة الوزارة للارتقاء بأداء جهاز الشرطة.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة تقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة في تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، وشدد على أن وزارة الداخلية وقياداتها لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، كما ترفض أية تجاوزات فردية بحق المواطنين.

ننشر اعترافات رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر

المتحدث الرسمى باسم نادى أفراد الشرطة: نطالب بمحاسبة قاتل سائق الدرب الأحمر حساباً عسيراً..ويؤكد: الحادث زاد من الهجمة الشرسة على الداخلية..ويقترح إعداد حملة توعية لأفراد الشرطة بقواعد استخدام السلاح

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