بالصور.. مدير أمن الغربية للأفراد: سلموا سلاحكم بعد الخدمة لأنه "شيطان"

أطلق اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية مبادرة لتسليم أمناء وأفراد الشرطة لسلاحهم عقب انتهاء خدمتهم بالمركز أو قسم الشرطة.

جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالأفراد والأمناء والمساعدين بإدارة شرطة النجدة بحضور اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء مشير فايز حكمدار أمن المحلة وسمنود ومساعدى مدير أمن الغربية والعقيد حلمى أبو الليل رئيس المباحث الجنائية بالمديرية ومأمورى المراكز والأقسام.

وأضاف أن اللوائح والقوانين لصالحكم ولحمايتكم خاصة بعد الموافقة على احتفاظ فرد الشرطة بسلاحه عقب انتهاء خدمته.

مضيفا أنه قبل ذلك كان يتم تنفيذ مبدأ التسليم والتسلم عقب انتهاء الخدمة ولكن عقب ثورة 25 يناير 2011 طالبتم برغبتكم الاحتفاظ بسلاح العهدة وبعد استلامه زادت المشاكل وحالات استعمال السلاح بالباطل ولا توجد حالات سلاح يستخدم فيها حق الدفاع الشرعى.

وطالب مدير أمن الغربية من الأفراد والأمناء بتسليم أسلحتهم بغرفة السلاحليك بالقسم أو المركز عقب انتهاء خدمتهم قائلا: "السلاح دة شيطان وربنا يكفيكم شره وأنا خايف عليكم منه".

وأضاف أتمنى أن تبدأ تلك المبادرة منكم لتكون مديرية أمن الغربية أو مديرية أمن تنفذ ذلك على مستوى مديريات الأمن وعلل ذلك خوفا لما قد يحدث من تداعيات كما نتجت عن الجريمة التى ارتكبها رقيب شرطة بالدرب الأحمر، مما تسبب فى تشريد أسرته وإيداعه بالسجن.

وأضاف أن الرئيس السيسى قال فى السابق إن المواطن لا يجد من يحنو به وعليكم أن تحنوا عليه وتحافظوا على روحه من يحنوا على المواطن، ولابد من تطبيق القانون على من يستحقه من تجار مخدرات أو لصوص أو هاربين من أحكام.

- ننشر اعترافات رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر