الرئيس يثمن أنشطة مؤسسة "أغاخان" فى مصر ومشروعاتها بمنطقة الدرب الأحمر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش أعمال منتدى أفريقيا 2016 فى شرم الشيخ مع الأمير أغاخان رئيس مؤسسة أغاخان للتنمية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس رحب برئيس مؤسسة أغاخان، مشيداً بالدور الإيجابى للمؤسسة كنموذج للمنظمات غير الحكومية التى تساهم فى دعم وتنمية المجتمع، فضلاً عن توفير فرص العمل.

وثمّن الرئيس أنشطة مؤسسة أغاخان فى مصر لاسيما فى منطقة الدرب الأحمر وما تموله من مشروعات لتنمية الطفولة، بما يساهم فى جهود الدولة الرامية إلى الارتقاء بالمجتمع اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الأمير أغاخان أعرب عن خالص تقديره للرئيس ولدور ومكانة مصر وما تتمتع به من ثقل حضارى وتاريخى، مشيراً إلى ارتباط أسرة الأغاخان بمصر.

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز نشاط المؤسسة فى العديد من المدن المصرية، مشيرا فى هذا الشأن إلى مشروعات المؤسسة فى محافظة أسوان، واعتزامها تمويل مشروعات إضافية لصالح الفئات الاكثر احتياجاً لاسيما بقطاعى التعليم والصحة.

كما تناول اللقاء المجالات التى يمكن للمؤسسة تنفيذ مشروعات مشتركة مع الدولة بحيث تحقق مردودا سريعا يمس المواطن المصرى بشكل مباشر ويساهم فى تحسين أحواله المعيشية.

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