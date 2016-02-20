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"تطعيم شلل الأطفال" ليس للجميع.. تعرف على الممنوعين من تعاطيه

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"تطعيم شلل الأطفال" ليس للجميع.. تعرف على الممنوعين من تعاطيه "تطعيم شلل الأطفال" ليس للجميع.. تعرف على الممنوعين من تعاطيه
تبدأ وزارة الصحة والسكان غداً، حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الذى يصيب الأطفال أقل من 5 سنوات.

وأشارت التقديرات إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ عام 1988، نتيجة الجهود المبذولة على الصعيد العالمى لاستئصال المرض، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.

وكشف الدكتور مجدى فتوح مسعد، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة وشلل الأطفال بمستشفى الساحل التعليمى، عن الحالات التى يمنع فيها تطعيم الطفل ضد الشلل، وهى:
>• إذا كان يعانى من الصرع
>• إذا كان مصابا بالتشنجات بكل أنواعها
>• إذا كان مصابا بارتفاع فى درجة الحرارة

ونصح أستاذ طب الأطفال الآباء باستشارة الطبيب المختص، إذا ما انتابهم قلقا من تطعيم أبنائهم، وفى حالة وجود أى موانع للتطعيم فى اليوم المقرر له عليهم اقتناص أقرب فرصة لتطعيمهم .


>غدًا.. الصحة تطلق حملة لتطعيم 15.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال

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