أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بطريق أسيوط سوهاج الزراعى

Google+ Print
مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بطريق أسيوط سوهاج الزراعى مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بطريق أسيوط سوهاج الزراعى
لقى 6 أشخاص من أسرة واحدة، من محافظة سوهاج، مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى كانوا يستقلونها، وسيارة نقل "مقطورة" على طريق أسيوط سوهاج الزراعى.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ساحل سليم المركزى.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم، تفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أسيوط- سوهاج"الزراعي الشرقى ووقوع وفيات.

وبانتقال سيارات الإسعاف والدفاع المدني تبين أن حادث التصادم بين سيارة ملاكى سوهاج، وأخرى نقل محملة بالرمال، نتج عنه مصرع كل من محمد عبد الحليم قائد السيارة ومالكها، وزوجته فايزة، ونجليه سحر ومحمود، وحفيديه " طفلين " ، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفيات ساحل سليم والبداري المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.


>- مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الصحراوى الشرقى بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365