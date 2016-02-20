مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بطريق أسيوط سوهاج الزراعى

لقى 6 أشخاص من أسرة واحدة، من محافظة سوهاج، مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى كانوا يستقلونها، وسيارة نقل "مقطورة" على طريق أسيوط سوهاج الزراعى.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ساحل سليم المركزى.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم، تفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أسيوط- سوهاج"الزراعي الشرقى ووقوع وفيات.

وبانتقال سيارات الإسعاف والدفاع المدني تبين أن حادث التصادم بين سيارة ملاكى سوهاج، وأخرى نقل محملة بالرمال، نتج عنه مصرع كل من محمد عبد الحليم قائد السيارة ومالكها، وزوجته فايزة، ونجليه سحر ومحمود، وحفيديه " طفلين " ، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفيات ساحل سليم والبداري المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

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