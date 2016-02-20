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وزير الدفاع والفريق حجازى يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

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وزير الدفاع والفريق حجازى يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية وزير الدفاع والفريق حجازى يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الامريكية والوفد المرافق له الذى يزور حالياً.

وأعرب القائد العام عن اعتزازه بزيارة الفريق أول جوزيف دانفورد رئيس هيئة الاركان الامريكية إلى مصر، والتى تعكس علاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال هذه المرحلة الحرجة وتؤسس لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.

وكان الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استقبل رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكية حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع.

وبحث الطرفان عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية المصرية الامريكية والتى تعد مثالا يحتذى به فى التقارب والتعاون بين الشعوب، والتى تستند إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين لإرساء دعائم الامن والسلام والاستقرار واقتلاع جذور التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الامريكى القاهرة.
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مصر 365

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