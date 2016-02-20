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مميش عن منتدى الاستثمار: "مسئولين بجنوب إفريقيا قالولى انتو فين من زمان"

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مميش عن منتدى الاستثمار: "مسئولين بجنوب إفريقيا قالولى انتو فين من زمان" مميش عن منتدى الاستثمار: "مسئولين بجنوب إفريقيا قالولى انتو فين من زمان"
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن منتدى إفريقيا 2016 بشرم الشيخ يعكس طموحات فى العودة مجددًا للقارة السمراء التى تم تجاهلها السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية أن تعود مصر لاحتضان الأفارقة وتعليمهم والتواصل معهم.

وأضاف مميش فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم، السبت، على هامش مشاركته فى منتدى شرم الشيخ، أن إفريقيا تعانى من أمور كثيرة تحول دون انتعاش الاقتصاديات بدول القارة .

وأشار مميش إلى أن مصر من خلال المنتدى تعود لقارة إفريقيا مجددًا مستشهدًا بما قاله له عدد من مسؤلى دولة جنوب إفريقيا عندما شارك فى أحد المؤتمرات هناك قالوا له: "انتو فين من زمان".
>وتابع مهاب مميش: "زار رؤساء الدول الإفريقية قناة السويس وكانوا منبهرين بها جدا وهى بالفعل ستكون شريان للتجارة عبر العالم من وإلى القارة" .

وحول انخفاض إيرادات القناة قال مميش إن سبب ذلك يرجع لضعف حركة التجارة العالمية وليس لأى أشياء أخرى مؤكدا أن القناة العام الماضى حققت أعلى عائدات فى تاريخها ، معتبرا أن القناة مستقبل مصر .
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