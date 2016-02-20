المهدي سليمان لـ في الجول: لم أقصر ومعسكر المنتخب الأخير أحبطني

أبدى المهدي سليمان حارس نادي سموحة أسفه للاستبعاد من قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل في الإسكندرية.

وكان المنتخب المصري قد أعلن عن القائمة المستدعاة لمباراة بوركينا فاسو الودية المقبلة، والتي شهدت انضمام ثلاث حراس للمرمى هم عصام الحضري، أحمد الشناوي ومحمد الشناوي.

وقال المهدي سليمان في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا أرى أنني قصرت في أدائي مع سموحة خلال الفترة السابقة، وهذا بشهادة جميع النقاد والمحللين".

سليمان أتبع "لا أستطيع التعليق على قرار عدم اختياري في القائمة وهو أمر ليس بيدي، ولكن في يد الجهاز الفني فقط ولهم كل احترام".

وأضاف "استبعادي لن يؤثر على مستواي، فأنا حارس كبير ولا يمكن أن أتأثر باستبعادي من أحد المعسكرات".

سليمان أتم "لمعسكر السابق أصابني بالإحباط، فقد كان مقررا لي أن أشترك في مباراة الأردن لكن ما حدث من ظروف ونتيجة أربكت الجهاز الفني أبعدني عن المباراة وأصابني بالحزن، ومع ذلك فأعتبر أن فرصتي مازالت قائمة لأحرس عرين المنتخب في السنوات المقبلة".