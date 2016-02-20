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كريم حافظ لـ في الجول: التأهل لنصف نهائي كأس قبرص خطوة رائعة.. ولا جديد عن المنتخب

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كريم حافظ لـ في الجول: التأهل لنصف نهائي كأس قبرص خطوة رائعة.. ولا جديد عن المنتخب كريم حافظ لـ في الجول: التأهل لنصف نهائي كأس قبرص خطوة رائعة.. ولا جديد عن المنتخب

"؟ لا، لم يتحدث معي أحد من أفراد الجهاز الفني" بهذه التصريحات بدأ الظهير الأيسر كريم حافظ والمحترف في صفوف فريق أومونيا نيقوسيا القبرصي تصريحاته بشأن انضمامه للفراعنة.

ويعيش حافظ فترة رائعة للغاية مع أومونيا نيقوسيا حيث تمكن من إحراز هدف في انتصار فريقه على بافوس بأربعة أهداف مقابل لاشيء في كأس قبرص والتأهل لنصف النهائي.

وتحدث لاعب ليرس البلجيكي السابق مع FilGoal.com في هذا السياق حيث قال "أعيش لحظات رائعة مع فريقي، التأهل لنصف نهائي كأس قبرص خطوة رائعة جدًا في الموسم، وأتمنى التأهل للنهائي".

الظهير الأيسر الشاب سُأل عن إمكانية انضمامه للمنتخب المصري في الفترة القادمة فأجاب قائلًا "لم يتحدث معي أي أحد من أفراد الجهاز الفني للمنتخب، بكل تأكيد سأكون سعيدًا جدًا في حالة استدعائي لمباراة نيجيريا الهامة في تصفيات إفريقيا، ولكن في النهاية القرار يعود للمدرب وأنا أحترمه بشدة".

الجدير بالذكر أن كريم حافظ انضم للمنتخب لأول مرة تحت قيادة هيكتور كوبر في معسكر برج العرب الصيف الماضي قبل مباراة تنزانيا في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس الأمم في الجابون 2017.

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