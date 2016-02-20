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مواطنون يستولون على حرم السكك الحديد بحى "الزهور" فى الزقازيق

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مواطنون يستولون على حرم السكك الحديد بحى "الزهور" فى الزقازيق مواطنون يستولون على حرم السكك الحديد بحى "الزهور" فى الزقازيق
قام مجموعة من الأهالى بالزقازيق، بالتعدى على أرضى أملاك الدولة وحرم السكك الحديد، وبناء أسوار حول مساحات من الأرضى بمنطقة حى الزهور.

وأكد أهالى حى الزهور التابع لحى أول الزقازيق لـ"اليوم السابع"، والذى هو من الأحياء الراقية ويسكنها عدد كبير من المسئولين والتى تتميز بارتفاع متر الأرض فيه، أن المنطقة الواقعة من ناحية شريط السكة الحديد بالتحديد ناحية آخر شارع المدير، شهدت فى الأيام الأخيرة قيام عدد من الأهالى بناء أسوار بالطوب الأبيض "الدبش" بغرض الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منازل بالمخالفة، لافتين إلى أن المنطقة بأرض عرض 25 مترا جزء كبير منها من أملاك السكك الحديدية، وأخرى زراعية تبع أملاك الدولة.

وأكد مأمور شرطة النقل المواصلات بمديرية أمن الشرقية، أنه سيوجه مأمورية لتأكد من شكاوى الأهالى، وإزالة هذه التعديات.

ومن جانبه قال على الصناديلى رئيس مدينة الزقازيق لـ"اليوم السابع"، إنه سيقوم باستدعاء الإدارة الهندسية، والتوجه لهذه المنطقة وإزالة التعديات على أرضى الدولة، لافتا إلى أنه يوميا يقوم بتلك الحملات وإزالة كافة أنواع التعديات حافظا على أملاك الدولة وتطبيقا للقانون.

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مصر 365

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