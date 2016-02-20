رئيس وزراء صربيا: صربيان مخطوفان في ليبيا قتلا في قصف أمريكي

قال رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم السبت، إن اثنين من العاملين في السفارة الصربية بليبيا قتلا في ضربات أمريكية على معسكر تدريب يشتبه في أنه لتنظيم الدولة الإسلامية بعد أن خطفا في نوفمبر تشرين الثاني.

واختطفت سلاديانا ستانكوفيتش وهي مسؤولة اتصال وجوفيكا ستيبيتش وهو سائق في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بعدما تعرض موكبهما الدبلوماسي الذي كان يضم السفير لإطلاق نار في مدينة صبراتة الساحلية الليبية.

وبحسب رويترز قال فوتشيتش في إفادة صحفية مقتضبة “تأكد رسميا أن العاملين في السفارة قتلا في ضربات جوية.”