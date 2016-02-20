أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس وزراء صربيا: صربيان مخطوفان في ليبيا قتلا في قصف أمريكي

Google+ Print
رئيس وزراء صربيا: صربيان مخطوفان في ليبيا قتلا في قصف أمريكي رئيس وزراء صربيا: صربيان مخطوفان في ليبيا قتلا في قصف أمريكي

فوتشيتش

قال رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم السبت، إن اثنين من العاملين في السفارة الصربية بليبيا قتلا في ضربات أمريكية على معسكر تدريب يشتبه في أنه لتنظيم الدولة الإسلامية بعد أن خطفا في نوفمبر تشرين الثاني.

واختطفت سلاديانا ستانكوفيتش وهي مسؤولة اتصال وجوفيكا ستيبيتش وهو سائق في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بعدما تعرض موكبهما الدبلوماسي الذي كان يضم السفير لإطلاق نار في مدينة صبراتة الساحلية الليبية.

وبحسب رويترز قال فوتشيتش في إفادة صحفية مقتضبة “تأكد رسميا أن العاملين في السفارة قتلا في ضربات جوية.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا