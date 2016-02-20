أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل برشلونة - ماتيو وتوران أساسيان ضد لاس بالماس وبيكيه مستبعد

Google+ Print
تشكيل برشلونة - ماتيو وتوران أساسيان ضد لاس بالماس وبيكيه مستبعد تشكيل برشلونة - ماتيو وتوران أساسيان ضد لاس بالماس وبيكيه مستبعد

اختار لويس انريكي مدرب برشلونة أن يريح جيرارد بيكيه مدافع الفريق من أجل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا ودفع بجيرمي ماتيو في قلب الدفاع بجانب ماسكيرانو.

في حين أن المدرب الإسباني فضل الدفع بالثلاثي سيرخي روبيرتو وأردا توران وأندريس إنيستا في خط الوسط ووضع إيفان راكيتيتش على دكة البدلاء بينما يغيب سيرخيو بوسكيتش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: خوردي ألبا - جيرمي ماتيو - خافيير ماسكيرانو – داني ألفيش

خط الوسط: أندريس إنيستا - سيرخي روبيرتو - أردا توران

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - نيمار دا سيلفا

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: مارك أندري تير شتيجن - إيفان راكيتيش - مارك بارترا - منير الحدادي - ساندرو راميريز - أليكس فيدال - توماس فيرمايلين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع