تشكيل برشلونة - ماتيو وتوران أساسيان ضد لاس بالماس وبيكيه مستبعد

اختار لويس انريكي مدرب برشلونة أن يريح جيرارد بيكيه مدافع الفريق من أجل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا ودفع بجيرمي ماتيو في قلب الدفاع بجانب ماسكيرانو.

في حين أن المدرب الإسباني فضل الدفع بالثلاثي سيرخي روبيرتو وأردا توران وأندريس إنيستا في خط الوسط ووضع إيفان راكيتيتش على دكة البدلاء بينما يغيب سيرخيو بوسكيتش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: خوردي ألبا - جيرمي ماتيو - خافيير ماسكيرانو – داني ألفيش

خط الوسط: أندريس إنيستا - سيرخي روبيرتو - أردا توران

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - نيمار دا سيلفا

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: مارك أندري تير شتيجن - إيفان راكيتيش - مارك بارترا - منير الحدادي - ساندرو راميريز - أليكس فيدال - توماس فيرمايلين