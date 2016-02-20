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بالصور.. حملة لصيانة وتوسعة "مزلقان الهندسة" فى شربين بالدقهلية

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بالصور.. حملة لصيانة وتوسعة "مزلقان الهندسة" فى شربين بالدقهلية بالصور.. حملة لصيانة وتوسعة "مزلقان الهندسة" فى شربين بالدقهلية
شنت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، حملة صيانة لمزلقان الهندسة بشربين، لإصلاحه وتهيأته للعمل.

وقال المهندس عبد الموجود كبشة، رئيس مركز ومدينة شربين، إن المركز قام بتوسعة الجانب الأيمن للمزلقان، وتسوية ووضع طبقه من السن لتسهيل حركة المرور، وإصلاح وصيانة الأعمدة وشارات الإنذار الحمراء بالمزلقا، وكذا جرس الإنذار للتنبيه بقدوم القطارات.

وأضاف "كبشة"، وتزامنا مع الأعمال بالمزلقان، نشن حملة نظافة مكبرة بمدخل المدينة، على طريق شربين المنصورة، ورفع الأتربة والمخلفات، ودهان البلدورات الوسطى والجانبية.

حملة لصيانة وتوسعة مزلقان الهندسة فى شربين بالدقهلية (1)

حملة لصيانة وتوسعة مزلقان الهندسة فى شربين بالدقهلية (2)

حملة لصيانة وتوسعة مزلقان الهندسة فى شربين بالدقهلية (3)

حملة لصيانة وتوسعة مزلقان الهندسة فى شربين بالدقهلية (4)

حملة لصيانة وتوسعة مزلقان الهندسة فى شربين بالدقهلية (5)

حملة لصيانة وتوسعة مزلقان الهندسة فى شربين بالدقهلية (6)
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