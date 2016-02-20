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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يلتقى طلاب مدرسة التمريض ويستمع لمطالبهم

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يلتقى طلاب مدرسة التمريض ويستمع لمطالبهم بالصور.. محافظ الإسماعيلية يلتقى طلاب مدرسة التمريض ويستمع لمطالبهم
التقى اليوم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مجموعة من طلاب مدرسة التمريض الثانوية والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، فى حضور اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور سامى هاشم عضو مجلس الشعب، وفى حوار مع الطلاب استمع المحافظ ومرافقوه من القيادات إلى وجهات نظرهم واعتراضاتهم على القرار رقم 820 الصادر عن وزارة الصحة.

وكان عشرات من طلاب مدرسة التمريض بمحافظة الإسماعيلية، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان عام المحافظة، اعتراضًا على القرار 820 ورفعوا اللافتات المنددة بالقرار، مطالبين بإلغائه لضررهم من هذا القرار.

وخلال اللقاء قال الطلاب إن القرار 820 ساوى بين طلاب التمريض وطلاب الثانوية العامة، حيث تضمن جعل كلية التمريض لخريجى الثانوى العام وإلغاء الكلية لخريجى التمريض بعد دراسة خمس سنوات وسنتين دبلومه حسب وجهة نظرهم، وأنهم معترضون على هذا القرار، مطالبين بإلغائه واستمرار النظام القديم.

وأشار الطلاب إلى أن الشعب الخاصة بهم ألغيت، وأنهم ليس لهم أى مستحقات، وأن فترة الامتياز ستصبح 6 أشهر بعد أن كانت 3 فقط، وأن 20% منهم فقط هم الذين سيكملون دراستهم فى الجامعة.

وناشد الطلاب الوزير المختص بالسماح لهم بالالتحاق بكليات التمريض واعتماد مسمى "فنى تمريض".

ومن جهته أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن الطلاب لم يتفهموا القرار الصادر الذى تظاهروا ضده، وأن القرار لم يجحف أى من حقوقهم فى استكمال دراستهم أو حصولهم على درجة البكالوريوس فى التمريض، مشيرًا إلى أن تحركهم كان خطأ بسبب نقص المعلومات.

لقاء محافظ الإسماعيلية بطلاب مدرسة التمريض (1)

لقاء محافظ الإسماعيلية بطلاب مدرسة التمريض (2)

لقاء محافظ الإسماعيلية بطلاب مدرسة التمريض (3)

لقاء محافظ الإسماعيلية بطلاب مدرسة التمريض (4)

لقاء محافظ الإسماعيلية بطلاب مدرسة التمريض (5)

لقاء محافظ الإسماعيلية بطلاب مدرسة التمريض (6)

لقاء محافظ الإسماعيلية بطلاب مدرسة التمريض (7)

لقاء محافظ الإسماعيلية بطلاب مدرسة التمريض (8)
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