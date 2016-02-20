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السيطرة على حريق بقطار فارغ لنقل السولار بقنا

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السيطرة على حريق بقطار فارغ لنقل السولار بقنا السيطرة على حريق بقطار فارغ لنقل السولار بقنا
تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق من السيطرة على حريق شب فى مخلفات للقلب وامتد ليصل إحدى عربات قطار نقل سولار فارغ أثناء تخزينه بقرية المخادمة بقنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا يفيد نشوب حريق بأحد قطارات المخصصة لنقل المواد البترولية انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وتبين أنه أثناء تخزين عدد من العربات الفارغة بدون الجرار والمخصصة لنقل السولار بمخزن قرية المخادمة نشب حريق فى مخلفات القصب حول خط السكك الحديدية وامتدت النيران لجزء من العربة الأخيرة وتمكنت المطافئ من السيطرة على النيران قبل أن يمتد لباقى عربات القطار.

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مصر 365