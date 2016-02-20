السيطرة على حريق بقطار فارغ لنقل السولار بقنا

تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق من السيطرة على حريق شب فى مخلفات للقلب وامتد ليصل إحدى عربات قطار نقل سولار فارغ أثناء تخزينه بقرية المخادمة بقنا.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارا يفيد نشوب حريق بأحد قطارات المخصصة لنقل المواد البترولية انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وتبين أنه أثناء تخزين عدد من العربات الفارغة بدون الجرار والمخصصة لنقل السولار بمخزن قرية المخادمة نشب حريق فى مخلفات القصب حول خط السكك الحديدية وامتدت النيران لجزء من العربة الأخيرة وتمكنت المطافئ من السيطرة على النيران قبل أن يمتد لباقى عربات القطار.