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بالصور.. وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك

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بالصور.. وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك بالصور.. وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك
قاد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، عصر اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من أعمال ترميم الآثار بمعبد الكرنك، يرافقه عبد الناصر عبد العظيم مدير ترميم آثار الكرنك وطريق الكباش، وكذلك أعمال الحفائر التى تتم فى أروقة معبد الكرنك.

وأثنى وزير الآثار خلال جولته على أعمال قطاع ترميم الآثار فى الحفاظ على القطع الأثرية، التى تم ترميمها فى السنوات الماضية بالطوب الأحمر والأسمنت القديم الذى أدى لتآكلها، مطالباً قطاع الترميم بضرورة المضى قدماً فى عملهم للحفاظ على التاريخ الفرعونى القديم، دون النظر للمشككين فى أعمالهم لكونهم يسيرون على نهج علمى سليم تماماً.

ورافق وزير الآثار خلال جولته الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر، الذى شرح جميع الأعمال الجديدة التى تم إنهاؤها داخل المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، وكذلك عملية رصد القطع وإدراجها فى النظام الرقمى بالمعبد، وأعمال الترميم التى تجرى بالتعاون مع كبرى المنظمات الأمريكية لترميم مختلف جدران وقطع المعبد للحفاظ عليها.

وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك (1)

وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك (2)

وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك (3)

وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك (4)

وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك (5)

وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك (6)

وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم والحفائر بمعبد الكرنك (7)
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