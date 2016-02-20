محافظ المنيا يتفقد مشروع دواجن شوشة لمتابعة أعمال التطوير

قام اللواء طارق نصر محافظ المنيا صباح اليوم بتفقد مشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط، يرافقه اللواء جمال قناوى رئيس مركز ومدينة سمالوط، حيث تابع المحافظ أعمال تطوير المشروع والتى بدأت فى عام 2014، ومن المقرر أن تنتهى نهاية العام الجارى.

ويضم المشروع 5 محطات ومصنع للعلف تشمل 23 عنبر للإنتاج و5 تربية الدواجن، وطبقا لخطة تطوير المشروع، والتى ستشمل إحلال وتجديد عدد من العنابر لتعمل بالنظام الإلكترونى، سيتم زيادة الإنتاج إلى حوالى 80 مليون بيضة سنويا من خلال 12 دورة تربية لحوالى 350 ألف كتكوت سنويا.

أوضح المحافظ أن الهدف من الجوالات الميدانية للمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة هو الوقوف على أسلوب العمل المتبع وسبل تطويره بشكل يحقق فائدة للمحافظة والعاملين بالمشروع، وكذلك فحص ودراسة كل المشكلات التى تواجه المشاريع وسبل حلها والوقوف على ما حققته من أرباح أو ما يقع بها من خسائر.

واستعرض الدكتور مدحت عبد الوهاب مدير المشروع طبيعة عمل المحطات وسبل رعاية الدواجن وحمايتها وتسويق البيض المنتج، وعمليات الإحلال والتجديد بالعنابر والتى ستساهم فى مضاعفة الإنتاج مؤكداً أن الإنتاج سوف سيشهد طفرة خلال العام الحالى خاصة عقب استعادة المحطة نشاطها وزيادة الإنتاج

كما تفقد المحافظ خلال جولته مصنع الاعلاف الملحق بالمشروع، وأكد على الاهتمام بنظافة المكان منعاً لانتشار الامراض والأوبئة بين الدواجن، ورفع الإنتاجية وكذلك إتباع كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة ومراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

وقرر المحافظ إثابة العاملين بالمشروع من خلال صرف 10 أيام من رواتبهم كمكافئة تشجيعية لهم بهدف تحسين وتجويد العمل ورفع الإنتاجية.



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