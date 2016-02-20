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وقفة رمزية لأطباء بنى سويف تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية

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وقفة رمزية لأطباء بنى سويف تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية وقفة رمزية لأطباء بنى سويف تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية
نظم صباح اليوم العشرات من أطباء بنى سويف، وقفة رمزية، أمام مبنى المستشفى العام بمدينة بنى سويف، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة فى 12 فبراير الجارى، تحت شعار "وقفات الكرامة"، معلنين أنهم يعملون فى خدمة المرضى، وأن أى موقف يتخذونه لن يكون ضد مصلحة المواطن.

وطالب الأطباء بتوفير الأمن بالمستشفيات، حفاظًا على العاملين بها، وتغليظ عقوبة المعتدين على العاملين والمنشآت، رافعين لافتات تحمل عبارات (أنا الطبيب لى كرامة، كرامة المواطن وكرامة الطبيب خط أحمر، الأمان للأطباء داخل المستشفيات، سرعة محاسبة المعتدين).

من جانبه طالب الدكتور كريم مصباح، عضو نقابة الأطباء الفرعية بالمحافظة بتفعيل قرار رئيس الوزراء بالعلاج المجانى فى الـ48 ساعة الأولى بدءا من 27 فبراير الجارى لأى مريض داخل المستشفيات الخاصة وأيضاً توفير حماية كافية للأطباء، لافتاً إلى أن كرامة المواطنين من كرامة الأطباء، موضحًا أن هناك أسبابًا تؤدى إلى الاحتكاك بالأطباء والاعتداء عليهم؛ وأهمها "نقص أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين وبعض فصائل الدم".

وقفة اطباء بنى سويف (1)

وقفة اطباء بنى سويف (2)

وقفة اطباء بنى سويف (3)

وقفة اطباء بنى سويف (4)

وقفة اطباء بنى سويف (5)
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