بالفيديو.. حين كتب بندتنر بداية ماسكيرانو الحقيقية مع برشلونة

كانت اللحظات الأخيرة من مباراة برشلونة وأرسنال بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية ولولا خافيير ماسكيرانو لودع البلوجرانا البطولة.

في آخر لحظات اللقاء وصلت كرة بينية إلى نيكلاس بيندنتر مهاجم أرسنال السابق وكان منفردا تماما بالمرمى وجها لوجه مع فيكتور فالديز.

ومن العدم ظهر خافيير ليقطع الكرة من أمام نيكلاس وانتهى اللقاء بنتيجة 3-1 ليكون مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 ليتوج في النهاية الفريق الكتالوني بطلا للبطولة على حساب مانشستر يونايتد.

وكان هذا هو موسم ماسكيرانو الأول مع البلوجرانا بعد انتقاله من ليفربول بمبلغ 24 مليون يورو وفي موسمه الأول فاز بلقب الدوري وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

"اعتراضي لهجمة بندنتر تلك شكل بداية ونهاية لأشياء كثيرة".

كانت تلك تصريحات لمتوسط الميدان الدولي الأرجنتيني لصحيفة "صن" الإنجليزية عن النتائج المترتبة لتلك الهجمة.

تابع لاعب ليفربول السابق "بعد 5 أو 6 أشهر مع برشلونة كنت أشعر أنني أمثل كل شيء ضد الفريق أنني لست جيدا كفاية لهم".

واستطرد "كنت أشارك في تلك المباراة في خط الوسط وسيرخيو بوسكيتس كان يلعب في قلب الدفاع".

"لكن منذ تلك اللحظة، لعبت في مركز قلب الدفاع ذلك الاعتراض غير كل شيء وجدت مركزي معهم وقضيت كل تلك الأعوام".

وأضاف اللاعب الفائز مع برشلونة بـ13 بطولة " تلك اللحظة غيرتني كثيرا إذا تحكم بندنتر بالكرة وانطلق نحو المرمى لما كنت أعلم ما سيحدث، لكن تم الأمر بالطريقة التي حدثت بها وفزنا بدوري الأبطال في ذلك الوقت الأمور سارت بشكل جيد".

وعن مركزه داخل الملعب صرح لصحيفة "جارديان" الإنجليزية قال: "أحب مركز قلب الدفاع لكن خط الوسط هو المركز الذي أحبه يوما ما سأرحل عن برشلونة وسألعب في مكان آخر وأنا واثق أنني سألعب في خط الوسط".