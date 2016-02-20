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تأجيل دعوى نفقة ضد هالة فاخر ونجلها لجلسة 9 أبريل المقبل لعرض التصالح

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تأجيل دعوى نفقة ضد هالة فاخر ونجلها لجلسة 9 أبريل المقبل لعرض التصالح تأجيل دعوى نفقة ضد هالة فاخر ونجلها لجلسة 9 أبريل المقبل لعرض التصالح
أجلت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم السبت، أولى جلسات دعوى النفقة التى حملت رقم 123 لسنة 2016، ضد كل من هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى، ووالده أيمن حسين صدقى، للإنفاق على "جاسمين" ابنة نجل الفنانة، لجلسة 9 أبريل المقبل، لإعادة الإعلان، ولعرض التصالح، وورود التحريات حول دخل كل من هالة فاخر وطليقها.

وذكر نبيه الوحش محامى "هالة حسن" طليقة نجل الفنانة هالة فاخر، أن طليق موكلته "حسين" عاطل، وليس له مورد رزق يمكنه من الإنفاق على طفلته التى تعانى من بعض الأمراض.

وأشار المحامى فى طلبه إلى أن الفنانة هالة فاخر تتحصل على 40 ألف جنيه شهريا، وأن دخل والد طليق موكلته يبلغ 30 ألف جنيه.

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مصر 365