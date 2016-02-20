ضبط صاحب محل بحوزته 10 آلاف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل بيع عبوات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر تسبب الأمراض، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وردت لشرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام مالك محل غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والتركيبات والوصفات العلاجية لم يتم تدوين غير بيانات غليها تفيد بمصدرها وغير المسجلة بوزارة الصحة وذات الأثر البالغ على الصحة العامة، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعيتها.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة وبمداهمة المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط المدير المسئول و10300 عبوة طبية ومستحضرات تجميل بدون بيانات وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.