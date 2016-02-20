القبض على 5 عاطلين وربة منزل بحوزتهم حشيش وبانجو فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على 5 عاطلين وربة منزل من تجار المخدرات، بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة والبانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق بضبط المتهم "علاء. و. ع" 18 سنة عاطل مقيم الغطوس – دائرة القسم وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (كيلو جراما)، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان، مفادها قيام المتهم "أحمد. ص. ز" 29 سنةعاطل مقيم حى السلام – دائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته ( 9 ) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (50 جراما) و(20) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 50 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير من ضبط كل من المتهم "أحمد. م. ع" 39 سنةعاطل مقيم المستقبل ــ دائرة المركز سبق اتهامه فى 4 قضايا بتهم "مخدرات، سرقة" والمتهمة "سعاد .ع. ز" 22 سنة ربة منزل مقيمة ذات العنوان، وبحوزتهما (3) قطع من جوهرالحشيش المخدر وزنت حوالى (60 جراما) ومبلغ مالى قدره 4300 جنيه، و2 تليفون محمول بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم "عماد .ج. ن" 33 سنةعاطل مقيم الحكر – دائرة قسم ثان، وبحوزته (3) لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (500 جرام) ومبلغ مالى 200 جنيه وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام المتهم " وليد .ع. م " 34 سنة عاطل مقيم المزارعة ــ دائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه بناحية محل إقامته ، حال إستقلاله السيارة رقم 119880 ملاكى الإسماعيلية ماركة هيونداى أكسنت نبيتى اللون وبحوزته ( 60 ) قرصا مخدرا ، ومبلغ مالى 35 جنيه ، وعدد 2 تليفون محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.