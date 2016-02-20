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ضبط مخزن غير مرخص بداخله 2 طن فول وأرز منتهية الصلاحية بالقاهرة

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ضبط مخزن غير مرخص بداخله 2 طن فول وأرز منتهية الصلاحية بالقاهرة ضبط مخزن غير مرخص بداخله 2 طن فول وأرز منتهية الصلاحية بالقاهرة
تمكنت مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة، من القبض على صاحب مخزن غير مرخص بحوزته 2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحبى مخزن بتجميع كميات من السلع الغذائية ويعمل بدون ترخيص فى نطاق محافظة القاهرة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لتوزيعها على المحال مقلدة للعلامات التجارية لكبرى الشركات، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل المخزن المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مالكى المخزن و2 طن و350 سلع غذائية "فول وأرز" منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج والتصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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