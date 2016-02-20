السجن المشدد 3 سنوات لـ14 من أساتذة وطلاب جامعة الزقازيق وبراءة 25 آخرين

أصدرت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس الجزئية، اليوم السبت، لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، قرارًا بالسجن المشدد 3 سنوات لـ14 متهمًا وبراءة 25 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، فى القضية رقم 8168 لسنة 2014 جنايات قسم ثان الزقازيق المتهم فيها 39 من أساتذة وطلاب جامعة الزقازيق.

كان المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 39 من أساتذة وطلاب جامعة الزقازيق، لتحريضهم على العنف، وتحطيم بعض المحتويات والمنشآت المهمة بالجامعة، إلى دارة إرهاب الشرقية .

وفى سياق متصل يشهد محيط محكمة بلبيس حالة من الاستنفار الأمنى المكثف برئاسة اللواء محمد ناجى مساعد مدير أمن الشرقية.

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