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رسميا.. الأمن يوافق على استضافة مباراة الأهلي والمصري في الإسكندرية

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رسميا.. الأمن يوافق على استضافة مباراة الأهلي والمصري في الإسكندرية رسميا.. الأمن يوافق على استضافة مباراة الأهلي والمصري في الإسكندرية

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من مديرية أمن الإسكندرية يشير لموافقتهم على تأمين مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره النادي المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وكان ملعب تلك المباراة بمثابة أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة بعدما تنقل بين ملعبي برج العرب وأسوان، قبل أن توافق مديرية الأمن أخيرا على اشتضافة المباراة.

وأرسل اتحاد الكرة على الفوز موافقة أمن الإسكندرية إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة، للحصول على موافقتهم لاستضافة المباراة بملعب برج العرب.

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