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الداخلية السعودية تضبط أحد المتورطين فى جرائم إرهابية بشرق المملكة

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الداخلية السعودية تضبط أحد المتورطين فى جرائم إرهابية بشرق المملكة الداخلية السعودية تضبط أحد المتورطين فى جرائم إرهابية بشرق المملكة

>تمكنت السلطات من ضبط أحد المتهمين بالتورط فى ارتكاب عدة جرائم إرهابية بمحافظة القطيف شرق المملكة.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية إنه تم القبض على المطلوب للجهات الأمنية "زكى بن س. ح. ز."، بعد توفر الأدلة على تورطه بالمشاركة فى ارتكاب عدة جرائم إرهابية ببلدة العوامية فى محافظة القطيف، وذلك بإطلاق النار على الدوريات والمراكز الأمنية، واعتراض عابرى السبيل تحت تهديد السلاح والاعتداء عليهم وسلب مركباتهم مما نتج عنه من مقتل أحد المقيمين بعد اطلاق النار عليه اثناء تواجده ببلدة العوامية وسلب مركبته واحراقها .

كما اعتدى المتهم على مقيم آخر تحت تهديد السلاح وإطلق النار على قدميه وسلب مركبته، بالإضافة إلى مشاركته فى جرائم سطو مسلح على عدد من المحال التجارية، واختطاف واغتصاب حدث تحت تهديد السلاح.
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مصر 365

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