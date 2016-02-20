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سيف اليزل عن شائعة وفاته:"قد يكون للإخوان دور فيها..واتقوا الله فيما ترددون"

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سيف اليزل عن شائعة وفاته:"قد يكون للإخوان دور فيها..واتقوا الله فيما ترددون" سيف اليزل عن شائعة وفاته:"قد يكون للإخوان دور فيها..واتقوا الله فيما ترددون"
قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم "، إن الشائعات التى تتردد بشأن وفاته، هناك من يقف ورائها بهدف التأثير السلبى على الائتلاف، موضحا: "قد يكون لجماعة الإخوان دور فى ذلك".

ووجه "سيف اليزل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، رسالة لمن رددوا شائعة وفاته : " إتقوا الله فيما تكتبون وتقولون، لأن الله لن يترككم، وسيحاسبكم على كل ذلك"، متابعا: "أنا فى بيتى وزى الفل ومعنديش حتى شوية برد، الحمد لله".

وأكد رئيس "دعم مصر"، أنه سيحضر اجتماع الائتلاف اليوم، السبت، مع عدد من نواب الصعيد بمقره بمنطقة جاردن سيتى.


>- بعد شائعات عن وفاته.. "دعم مصر" فى بيان رسمى: "سيف اليزل" حالته الصحية جيدة
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