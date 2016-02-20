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مدرب الزمالك - باولو بينتو أحدث المرشحين.. وجلسة تفاوضية مع ماكليش

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مدرب الزمالك - باولو بينتو أحدث المرشحين.. وجلسة تفاوضية مع ماكليش مدرب الزمالك - باولو بينتو أحدث المرشحين.. وجلسة تفاوضية مع ماكليش

دخل باولو بينتو المدرب السابق لمنتخب البرتغال ضمن قائمة أسماء المدربين المرشحين لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وعرض بعض وكلاء المدربين، اسم باولو بينتو على إدارة الزمالك للتفاوض من أجل تدريب الفريق.

وكان باولو بينتو قد تولى تدريب منتخب البرتغال، في الفترة من 2010 وحتى 2014 بعد نهاية كأس العالم.

ومن جهة أخرىـ سيعقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك جلسة مساء اليوم السبت مع أليكس ماكليش المدرب الإسكتلندي في إنجلترا للتفاوض معه على الأمور المادية في حال سيتولى تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

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