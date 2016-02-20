وكيل الصحة بكفر الشيخ: لم ننظم أى وقفات احتجاجية.. والعمل منتظم

انتظم العمل اليوم السبت بمستشفى كفر الشيخ العام وبجميع المستشفيات بالمحافظة دون أن تشهد أى وقفات احتجاجية من قبل الأطباء، برغم دعوة النقابة العامة للأطباء بتنظيم وقفات رمزية امتثالا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة.

و قالت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفيات المحافظة سواء العامة أو المركزية أو الوحدات الصحية أو المراكز الطبية لم تشهد أى وقفات احتجاجية اليوم السبت، ولا صحة لما تردد عن وقفات احتجاجية بالمستشفى العام.

وأضاف الدكتور زيدان المنشاوى مدير عام المستشفى العام بكفر الشيخ، أن العمل بالمستشفى العام منتظم ولم تشهد المستشفى أى توقف للعمل ولم تنظم أى وقفات احتجاجية بالمستشفى العام.