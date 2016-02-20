أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل الصحة بكفر الشيخ: لم ننظم أى وقفات احتجاجية.. والعمل منتظم

Google+ Print
وكيل الصحة بكفر الشيخ: لم ننظم أى وقفات احتجاجية.. والعمل منتظم وكيل الصحة بكفر الشيخ: لم ننظم أى وقفات احتجاجية.. والعمل منتظم
انتظم العمل اليوم السبت بمستشفى كفر الشيخ العام وبجميع المستشفيات بالمحافظة دون أن تشهد أى وقفات احتجاجية من قبل الأطباء، برغم دعوة النقابة العامة للأطباء بتنظيم وقفات رمزية امتثالا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة.

و قالت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفيات المحافظة سواء العامة أو المركزية أو الوحدات الصحية أو المراكز الطبية لم تشهد أى وقفات احتجاجية اليوم السبت، ولا صحة لما تردد عن وقفات احتجاجية بالمستشفى العام.

وأضاف الدكتور زيدان المنشاوى مدير عام المستشفى العام بكفر الشيخ، أن العمل بالمستشفى العام منتظم ولم تشهد المستشفى أى توقف للعمل ولم تنظم أى وقفات احتجاجية بالمستشفى العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365