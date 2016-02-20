ننشر تفاصيل افتتاح المؤتمر الملاحى العالمى لقناة السويس.. الاثنين

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، المؤتمر الملاحى العالمى الأول لقناة السويس، تحت عنوان "الفرص والتحديات"، بعد غد الاثنين، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والدبلوماسيين والرؤساء التنفيذيين والمحللين الاقتصاديين بكبرى المنظمات والهيئات والشركات البحرية والملاحية حول العالم، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح بيان أصدرته الهيئة اليوم السبت، أن قناة السويس تنظم هذا المؤتمر، بالتعاون مع وزارتى النقل والتعاون الدولى، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجارى.

ويشارك فى المؤتمر عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الدولية، فضلاً عن مشاركة الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأمين عام المؤتمر المهندس ناجى أحمد أمين والأستاذ محمد هاشم رئيس شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب المنظمة للمؤتمر.

كما يشارك فى المؤتمر الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وبيتر هينشليف سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية، وكريس هايمان رئيس منظمة سى تريد العالمية.

ويلقى الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المؤتمر الكلمة الافتتاحية لاستعراض دور قناة السويس فى خدمة حركة التجارة العالمية، وخطط تنمية إيرادات الهيئة، من خلال مجموعة من الأنشطة ذات القيمة المضافة الرامية إلى خدمة السفن العابرة للمجرى الملاحى.

كما يسلط "مميش" الضوء على استعدادات افتتاح قناة شرق بورسعيد رسميًا فى 24 فبراير الجارى قبل موعدها المحدد بأربعة أشهر، والذى كان مقرراً أن يكون فى يونيو 2016، وهو فى إنجازٍ جديدٍ يُضاف إلى سجل إنجازات هيئة قناة السويس.

ويأتى هذا المشروع فى إطار التنفيذ العاجل للمشروعات القومية الكبرى التى تلعب دورًا محوريًا فى إنعاش الاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية.

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