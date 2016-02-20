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الجنايات تؤيد منع مهدى عاكف وزوجته ويوسف ندا من التصرف فى أموالهم

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الجنايات تؤيد منع مهدى عاكف وزوجته ويوسف ندا من التصرف فى أموالهم الجنايات تؤيد منع مهدى عاكف وزوجته ويوسف ندا من التصرف فى أموالهم
قضت الدائرة 16 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برفض التظلم رقم 2 لسنة 2015، المقدم من كلٍ من محمد مهدى عاكف، مرشد الإخوان السابق، وزوجته وفاء عزت، شقيقة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، ورجل الأعمال الإخوانى يوسف مصطفى إبراهيم عيسى، وشهرته "يوسف ندا" مفوض العلاقات السياسية الدولية السابق للجماعة، وتأييد قرار المنع من التصرف في أموالهم الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية كل من المستشارين احمد الخشاب وجمال همام، وأمانة سر طارق فتحى وطلعت عبده.

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مصر 365