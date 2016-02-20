بدء اجتماع القمة الثلاثية بين زعماء مصر والسودان وأثيوبيا بشرم الشيخ

بدأ منذ قليل اجتماع القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا هيلى مريام ديسالين على هامش اجتماعات منتدى التجارة والاستثمار افريقيا 2016 بشرم الشيخ.

يأتى الاجتماع في إطار حرص الزعماء الثلاثة على مواصلة التشاور بشأن الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل.

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غدا "السيسى" يفتتح منتدى "أفريقيا 2016" بمشاركة قادة أفريقيا ومنظمة الكوميسا.. رئيس الوزراء يشرف على الترتيبات الأخيرة.. وأشرف سالمان: نسعى لتطوير علاقتنا التجارية الأفريقية وتحقيق التنمية الشاملة

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رئيس الوزراء يشرف على الاستعدادات الأخيرة لمؤتمر أفريقيا 2016 بشرم الشيخ

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وزير الأوقاف يصل شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر "إفريقيا بيتنا"

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وزيرة التعاون الدولى: 650 ألف دولار منحة لدعم منتدى "إفريقيا 2016"

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>صلاح عبد الصادق يصل شرم الشيخ لتجهيز المركز الصحفى لـتغطية"إفريقيا بيتنا"

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"الداخلية" تنهى استعداداتها لتأمين منتدى "الاستثمار فى إفريقيا" بشرم الشيخ

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رئيس الوزراء يتوجه غدا لشرم الشيخ استعداد لمؤتمر أفريقيا 2016 "الكوميسا"

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السيسى يفتتح أعمال منتدى "أفريقيا 2016" بشرم الشيخ السبت..الرئيس يجرى لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول وممثلى المنظمات الإقليمية التنموية المشاركين.. والرئاسة: المنتدى يلقى الضوء على فرص الاستثمار الواعدة

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