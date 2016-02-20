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انطلاق فعاليات "رعد الشمال" أكبر مناورة مصرية – عربية مشتركة بالسعودية

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انطلاق فعاليات "رعد الشمال" أكبر مناورة مصرية – عربية مشتركة بالسعودية انطلاق فعاليات "رعد الشمال" أكبر مناورة مصرية – عربية مشتركة بالسعودية
انطلقت فعاليات التدريب المشترك "رعد الشمال" بالمملكة العربية بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والمراقبين من القوات المسلحة المصرية والسعودية بالإضافة إلى أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، ويعد التدريب الأكبر من نوعه الذى تشهده المنطقة وتأتى فى المركز الثانى من حيث عدد القوات والتخصصات المشاركة بعد المملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار خطط التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المخططة مسبقا مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

وقدم اللواء أركان حرب فكرى إمام، مدير التدريب من الجانب المصرى، الشكر والتقدير للأشقاء السعوديين القائمين على التدريب على حفاوة الاستقبال للقوات المصرية منذ وصولها إلى الأراضى السعودية وتحركها إلى مناطق التدريب، مؤكداً حرص القوات المسلحة المصرية على تعميق وتكامل العلاقات العسكرية التى تربط البلدين الشقيقين ودول التحالف العربى.

وشهدت الأيام الماضية أنشطة مكثفة بين دول التحالف تضمنت تنظيم محاضرات نظرية وعملية على الموضوعات والتمارين التى سيجرى تنفيذها خلال مراحل المناورة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التدريبات واستطلاع القوات لأماكن التمركز ومحاور الانتشار والتحرك خلال مراحل التدريب.

يأتى ذلك فى إطار تعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة السعودية وقوات دول التحالف العربى، من خلال تخطيط وتنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وصقل مهارات القادة والضباط على تنفيذ مختلف المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية وصياغة الملامح الرئيسية لبناء أمن دفاعى عربى مشترك لدول التحالف من خلال توحيد الرؤى حيال القضايا الأمنية بالمنطقة.

المتحدث العسكرى يعرض فيديو استعراض رئيس الأركان لمناورات "رعد الشمال"

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مصر 365

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