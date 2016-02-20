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طلاب المعهد الفنى الصحى يضربون عن المحاضرات لليوم الخامس

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طلاب المعهد الفنى الصحى يضربون عن المحاضرات لليوم الخامس طلاب المعهد الفنى الصحى يضربون عن المحاضرات لليوم الخامس
أكد طلاب المعهد الفنى الصحى، أنهم مستمرون فى إضرابهم عن حضور المحاضرات بالمعهد، لحين التراجع عن قرار وزير التعليم العالى بتحويلهم إلى دبلومات فنية وإلغاء أقسام خاصة بالمعهد.

وقالت الطالبة ميريهان محم، لـ"اليوم السابع"، أن هناك وفدا مكونا من أعضاء هيئة تدريس بالمعهد وعدد من الطلاب لمقابلة المسئولين بوزارة الصحة ونقابة التمريض لحل الأزمة معهم والتراجع عن القرار لمصلحة الطلاب.

وأكدت أن جميع الطلاب أعلنوا الإضراب وعدم حضور المحاضرات، تزامناً مع طلاب المدارس الفنية للتمريض بجميع المحافظات، لحين التراجع عن القرار نهائياً وصدور قرار رسمى بإلغائه.

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