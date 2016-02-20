بالصور.. طارق الملا يتفقد شركة أنابيب البترول بالسويس

قام وزير البترول المهندس طارق الملا، بتفقد محطة شحن الخام والمنتجات بمنطقة "الشهيد جمال على" التابعة لشركة أنابيب البترول بالسويس يرافقه اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، ورؤساء شركات البترول ونواب البرلمان.

واستمع وزير البترول إلى شرح المهندس محمد فتحى، رئيس شركة أنابيب البترول، لعمل شبكة خطوط الخام والمنتجات البترولية بالمنطقة.

وأشار "فتحى" إلى أن المنطقة تشمل 35 مستودع تخزين بإجمالى سعات تخزينية حوالى 700 ألف متر مكعب يتم استخدامها فى استلام وتخزين الخام والمنتجات البترولية بأنواعها، وأن نشاط المنطقة يتمثل فى استلام الخام من مناطق الإنتاج ومن موانئ السخنة ووادى فيران ورأس شقير لتلبية احتياجات معامل التكرير فى السويس وأسيوط ومسطرد، بالإضافة إلى تدفيع الخام من شقير أو وادى فيران وتسليمه لمستودعات شركة سوميد بالعين السخنة ليتم ضخ المواد البترولية لمعامل تكرير البترول بالإسكندرية.



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