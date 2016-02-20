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وكيل مدرسة بالمنوفية يطالب بتنفيذ قرار استبعاد 7معلمات إخوان من "القرائية"

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وكيل مدرسة بالمنوفية يطالب بتنفيذ قرار استبعاد 7معلمات إخوان من "القرائية" وكيل مدرسة بالمنوفية يطالب بتنفيذ قرار استبعاد 7معلمات إخوان من "القرائية"
طالب شرف عبد الواحد عبد الهادى وكيل مدرسة النور للتعليم الأساسى، الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بتنفيذ قرار الشئون القانونية بالمديربة، والخاص باستبعاد 7 معلمات من مدرسة النور للتعليم الأساسى فى كفر منصور التابعة لمركز أشمون.
>وذلك لقيامهم بالتجمهر داخل المدرسة احتجاجا على قرار استبعادهم من القرائية نظرا لكونهم ينضمون إلى اعضاء جماعة الإخوان الارهابية ويقومون بتعطيل العملية التعليمية.

وقال وكيل المدرسة لـ"اليوم السابع": القرار صدر منذ فترة كبيرة، ولم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب مدير الإدارة الذى تعنت وقام بنقلى من المدرسة، ولم يقم بتنفيذ قرار الشئون القانونية".

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