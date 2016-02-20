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محمود الجندي : التلفزيون رفض ظهوري بالجلباب في عهد مبارك (فيديو)

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محمود الجندي : التلفزيون رفض ظهوري بالجلباب في عهد مبارك (فيديو) محمود الجندي : التلفزيون رفض ظهوري بالجلباب في عهد مبارك (فيديو)

الفنان محمود الجندي (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

يحل الفنان محمود الجندي، ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها “100 سؤال” والذي يذاع على فضائية “الحياة”، في الساعة 11 مساء اليوم السبت.

ووصف الجندي نفسه، خلال الحلقة، أنه انسان بسيط وعيبه الكبير انه انسان مجامل.

ويحكي “الجندي” قبوله كضيف شرف في فيلم “ليلة البيبي دول”، بسبب حاجته الملحة للمال، بقوله”: قبلت دوري عشان كنت محتاج فلوس ساعتها”، لافتًا إلى أنه لم يقتنع بقصة الفيلم.

ويروي “الفنان محمود الجندي قبوله لأفلام المقاولات في التسعينيات من أجل لقمة العيش وقال انه في ذلك الوقت كان في اخر الطابور.

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واضاف انه ضد أسلوب إسلام البحيري ووصفه بالمستفز.

وعن قصة زواجه سراً بالفنانة عبلة كامل قال “الجندي” إنه يعتبر حياته الشخصية ملك ناس في حياته وكان المهر المكتوب هو 25 قرش.

وعن سؤاله عن كرة القدم وما النادي الذي يشجعه، قال الإنسان يولد “أهلاوي بالفطرة”.

وحول سؤال آخر إذا ما كان محامياً وما الشخصية التي سوف يدافع عنها قال أدافع عن الرئيس السابق “حسني مبارك”.

وفي سؤال حول ارتدائه “الجلباب الأبيض” قال أنا بكون مرتاح فيه، ورأي عادل إمام في ذلك، ورفض التلفزيون المصري ظهوره بالجلباب في عهد مبارك.

وأوضح الجندي، أنه ضد الممثلات المحجبات، بقوله :”يعني متلبسش الحجاب وتقول كلام خليع”.

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