تقرير.. نوليتو قريب من برشلونة في الصيف

(إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم أن نوليتو، لاعب سلتا فيجو سينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني في يوليوالمقبل، بعد أن أخفق الفريق الكتالوني في حسم الصفقة موسم الانتقالات الشتوية المنصرم.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية اليوم إلى أن البرسا سيتعاقد مع نوليتو في يوليو/تموز المقبل بناء على طلب من لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، وذلك ضمن خطة وضعها البلاوجرانا لموسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وتبرز من بين أبرز بنود تلك الخطة التعاقد مع لاعب قلب دفاع يمكنه المشاركة كأساسي، اضافة إلى مهاجم يقبل الجلوس على مقاعد البدلاء، وفقا للمصدر.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الفنية بحثت خيارات كثيرة في السوق الأوروبي، ولكن المدرب متمسك بالتعاقد مع نوليتو لعدة أسباب.

فمن جانب، قدم اللاعب أداء قويا أمام البرسا متحملا كل الضغوط التي كان يتعرض لها، كما أنه أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني وأخبر إدارة ناديه الحالي بذلك، اضافة إلى رغبة المدرب في التعاقد مع لاعبين من داخل الليجا، على غرار صفقتي أردا توران وأليكس فيدال.

ويضاف إلى ذلك قبول نوليتو بأن يكون له دور ثانوي في البرسا، دون مشكلات، فضلا عن أنها لن تكون صفقة مكلفة بالنسبة لخزائن البرسا.

وكان البرسا قد حاول ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات الشتوية المنصرم، ولكن سلتا رفض اعارته للبرسا، بينما رفض اللاعب عروضا من أندية إنجليزية وصينية على أمل الانضمام إلى الفريق الكتالوني.

وقد يضطر سلتا فيجو للتفاوض بشأن انتقاله إلى البرسا إذا لم يوقع على تجديد تعاقده، الذي يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 18 مليون يورو، ولكنه قد يشد الرحال إلى الفريق الكتالوني بمبلغ أقل من ذلك الصيف المقبل.

ولا تمر العلاقات بين برشلونة وسلتا فيجو بأفضل حالاتها حيث إنها متوترة بسبب صفقة أحد اللاعبين الناشئين، ما ينبئ بأن الأمور لن تكون سهلة، ولكن البرسا يبدو عازما على ضم اللاعب.